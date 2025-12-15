ACCIDENTE
Un niño, muy grave tras caer al vacío en un edificio de Palma
La Policía Nacional está investigando en qué circunstancias se ha precipitado el menor
Un niño ha resultado herido muy grave esta tarde al precipitarse al vacío en un bloque de pisos de la calle General Riera, en Palma. El menor ha sido trasladado en ambulancia a Son Espases y la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. En principio se descarta la intervención de otras personas en el suceso.
Los hechos, según confirman fuentes policiales, han ocurrido al filo de las tres menos cuarto de la tarde a la altura del número 130 de la calle General Riera. El menor, cuya edad no han podido precisar las fuentes consultadas, ha caído sobre un vehículo estacionado.
Al lugar han acudido rápidamente patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, así como una ambulancia. Los efectivos sanitarios han comprobado que el menor presentaba lesiones muy graves y lo han trasladado de urgencia a Son Espases, donde ha quedado ingresado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
- María José, interina en Andalucía: 'Es mejor que no salgan plazas de maestro en las oposiciones de 2026
- Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP
- Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
- La reposición al culto de la Macarena arrasa en televisión con más de 146.000 espectadores de 19 países diferentes
- La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes