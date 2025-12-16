Sevilla suma tres muertes de motoristas en solo un mes: puente del Cachorro, San Bernardo y avenida de Carlos V

El 17 de noviembre, un hombre murió en la avenida de Carlos V tras perder el control de su moto. El pasado domingo perdió la vida otro varón de 47 años en el puente de San Bernardo en circunstancias similares. Y este mismo martes, un motorista de 53 años falleció después de chocar contra un turismo en el puente del Cristo de la Expiración. Tres víctimas mortales en menos de un mes en varios de los puntos con más tráfico de la capital andaluza.

Para poner en contexto esta cifra: en todo el 2023 murieron cuatro motociclistas en Sevilla, según datos municipales de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). El mismo número de fallecimientos registrado en 2022, y uno más que en 2021, cuando se contabilizaron tres muertes entre conductores de moto en la ciudad. Este año, solo desde el pasado 17 de noviembre han perdido la vida tres personas en este vehículo.

Estos últimos fallecimientos se han registrado en enclaves con abundante tráfico diario. El primero de ellos tuvo lugar de hecho en la confluencia de la avenida de Carlos V con la avenida de la Borbolla, justo al lado del Prado de San Sebastián, donde un motorista "perdió el control de su vehículo cayendo al suelo", según informaron fuentes oficiales. El del pasado domingo ocurrió poco antes de las 21:00 en el puente de San Bernardo, el mismo lugar en el que también murió un joven motociclista de 23 años en marzo de 2024.

El más reciente ocurrió este martes a las 09:05 en el puente del Cristo de la Expiración, una de las vías de entrada a la ciudad. En este caso, el contexto del siniestro fue diferente: la muerte de Nacho Ansó, director de hoteles NH en Sevilla, se produjo tras una colisión entre su motocicleta y un turismo. Una vez en el lugar, los efectivos movilizados de Policía Local y Nacional, así como los sanitarios del 061, solo pudieron certificar la defunción de este hombre de 53 años "como consecuencia de las lesiones sufridas", tal como detallaron desde el perfil oficial de Emergencias Sevilla.

Menos muertes en carretera en Sevilla

No todo son malas noticias sobre el asfalto: tanto los fallecimientos como los siniestros mortales en carreteras interurbanas se han reducido en la provincia en lo que llevamos de año. Todo ello según la estadística provisional publicada por la DGT, que compara los datos de 2025 y 2024 en Sevilla actualizados hasta el 15 de diciembre.

Así, el año pasado se contabilizaron 39 accidentes con víctimas mortales en vías interurbanas, mientras que en 2025 se han producido 30. Un descenso que también coincide con el número de fallecimientos: a estas alturas, en 2024 habían perdido la vida 47 personas en este tipo de carreteras, un total de 12 más que este año, según cifras de la Dirección General de Tráfico.

En el balance del primer semestre de 2025, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, resaltó la caída de las muertes registradas al volante: "Aunque la tendencia en Andalucía sea de descenso, en la provincia de Sevilla se está produciendo de una manera más pronunciada que en otras". Una bajada que, en ese periodo de enero a junio, era de hasta "un 40% menos en el número de fallecidos".

Asimismo, y teniendo en cuenta la estadística ofrecida por la DGT entonces, el propio Toscano señaló que "se podía realizar el retrato robot del accidente mortal más habitual en la provincia de Sevilla". "En concreto, aquel que se produce en una autopista o en una autovía, en el que hay un positivo en sustancias, ha habido alguna distracción vinculada al teléfono móvil y no se ha hecho uso del cinturón de seguridad".