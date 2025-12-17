Sucesos
Un agente recibe un impacto de bala accidental durante un operativo de la Policía Nacional en Los Molares
El incidente ha tenido lugar este miércoles por la mañana durante el desarrollo de una operación contra las estafas cibernéticas, tal como han informado fuentes del Cuerpo
Un agente ha resultado herido por un disparo este miércoles por la mañana durante un operativo de la Policía Nacional en Los Molares. Los hechos han tenido lugar en el desarrollo de un dispositivo contra las estafas cibernéticas, tal como informan desde el Cuerpo y confirma Francisco Toscano, quien señaló que “en principio, la principal hipótesis es que ha sido un disparo accidental”, aunque recalcó que los hechos ocurridos en Los Molares aún están siendo investigados para esclarecer lo ocurrido con exactitud.
El disparo pudo proceder de su propio arma
Este incidente se ha registrado en una operación ejecutada por miembros de la UDEF de la Policía Nacional, una unidad centrada en la lucha contra la delincuencia económica y fiscal.
Las primeras hipótesis apuntan a que pudo proceder del arma reglamentaria del propio agente. “En principio no consta que hubiera otras armas más allá de la reglamentaria de los miembros de la Policía Nacional”, afirmó Toscano, añadiendo que el disparo se habría producido en una pierna, aunque sin poder concretar más detalles. “Habrá que determinar si finalmente es su propia arma u otra, pero todo hace indicar que ha sido accidental”, concluyó.
El herido ha tenido que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario para ser atendido, según explican desde la Policía Nacional. No obstante, la víctima de este tiro fortuito "en principio no presenta lesiones de gravedad", tal como subrayan desde el Cuerpo a los medios de comunicación.
