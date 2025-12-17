Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al menos catorce detenidos en una nueva redada contra el narcotráfico en Murcia

Agentes de la Policía Nacional toman el barrio y desmantelan una vez más puntos de venta de droga y más de 4.000 plantas de marihuana

Nueva redada contra el narcotráfico en el el barrio del Polígono de La Paz de Murcia

Nueva redada contra el narcotráfico en el el barrio del Polígono de La Paz de Murcia / Policía Nacional

Ana Lucas

El Polígono de La Paz, en Murcia, fue escenario este miércoles por la mañana de una nueva redada antidroga. Agentes de la Policía Nacional tomaron el barrio y desmantelaron una vez más puntos de venta de sustancias y plantaciones de marihuana, informan fuentes policiales. Al menos catorce personas han sido detenidas, aunque el operativo continúa en marcha, detallan las mismas fuentes.

Efectivos fuertemente armados tomaron la zona sobre las diez de la mañana. Furgones policiales, agentes uniformados y de paisano, algunos de ellos miembros de los antidisturbios y otros con pasamontañas, llevaron a cabo registros en varios bloques de una de las barriadas más deprimidas de la capital de la Región.

En los registros, los investigadores desmantelaron dos puntos muy activos de venta de drogas, "regentados por un mismo clan familiar", apuntó el subinspector Diego Seral, que atendió a los medios de comunicación en la zona.

Los investigadores hallaron 14.000 euros en efectivo, hachís y cocaína, numerosas plantas de marihuana (más de 4.000), algunas en macetas y otros cogollos, así como útiles para su cultivo. También requisaron un coche. "Se sabe que hay numerosas plantaciones en viviendas anexas, el trabajo va a ser continuo durante todo el día", recalcó Seral.

Fuentes del cuerpo confirmaron que "el dispositivo de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Murcia, está compuesto por más de cien agentes". En concreto, se movilizaron profesionales de la Unidad Especial de Guías Caninos de Murcia, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana y Policía Científica y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Los catorce detenidos, parientes entre sí, son sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la salud pública y la defraudación de fluido eléctrico.

Como es habitual, para alimentar a sus plantas se habían enganchado a la luz. "La empresa suministradora de energía está realizando una amplia actuación para desmantelar conexiones eléctricas fraudulentas que estarían generando un importante riesgo de incendio con peligro real para la vida de los vecinos de la zona", concreta la Policía.

