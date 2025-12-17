Detenido un joven por la muerte a puñaladas de su madre esta madrugada en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en el interior de un domicilio situado en el distrito madrileño de Tetuán, según han informado fuentes policiales.

Tras un aviso recibido a través del CIMACC-091, hasta la vivienda se desplazaron de inmediato varios indicativos policiales, que al acceder al inmueble localizaron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos de vida. Los servicios sanitarios, ya en el lugar, confirmaron el fallecimiento.

En el interior del domicilio, los agentes localizaron también al presunto responsable, al que procedieron a detener como supuesto autor de un delito de homicidio. El grupo V de Homicidios ha asumido las diligencias y se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.