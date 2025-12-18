El juez envía a prisión al acusado de matar a un hombre de 77 años en Jerez: le agredió tras una discusión

La Policía Nacional ha detenido al hombre que mató a un varón de 77 años la pasada semana en Jerez de la Frontera. Una discusión entre ambos desencadenó una agresión física que terminó con la muerte del mayor en su propia vivienda por diversos traumatismos.

El detenido, de 37 años, acudía regularmente a la vivienda del finado: según los investigadores, mantenían "un contacto íntimo". La muerte se produjo entre la madrugada del miércoles 10 y el jueves 11 de diciembre, pero el autor ocultó lo ocurrido mientras limpiaba el interior a conciencia para tratar de borrar las huellas del delito.

El teléfono del finado contaba, según los análisis periciales realizados, con mensajes de amenazas de agresión por parte del detenido. Estos se habrían desencadenado tras una serie de continuas discusiones.

La investigación ha sido llevada a cabo por los investigadores de la Policía Científica y Policía Judicial de Jerez de la Frontera, que desde el primer momento observaron que se trataba de una muerte violenta. La autopsia realizada en el instituto anatómico forense de Cádiz confirmó las sospechas.

Los agentes lograron detener al presunto autor de los hechos solo 24 horas después del hallazgo del cadáver en la vivienda. El detenido ha sido enviado a prisión provisional tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez de la Frontera.