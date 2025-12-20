Evacuadas al hospital tres personas tras el incendio de una vivienda en Morón de la Frontera

Tres personas han sido evacuadas tras haber resultado afectadas este sábado por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Morón de la Frontera (Sevilla), según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Según ha detallado la organización en una nota, el teléfono 112 ha atendido, minutos antes de las 9,00 horas de esta mañana, una llamada que alertaba del incendio de una casa de dos plantas en la calle Miguel Hernández con posibles personas atrapadas en su interior. Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha movilizado a los Bomberos de Morón y de Arahal, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Los sanitarios y los Bomberos han confirmado que tres personas, dos hombres de 26 y 59 años y una mujer de 60, han resultado intoxicados por humo y han sido evacuados al hospital de Alta Resolución de Morón de la Frontera. Fuentes policiales y de Bomberos han indicado que el fuego ha afectado al salón de la vivienda en su totalidad y el humo al resto del inmueble.