La Guardia Civil alerta de una estafa con mensajes falsos de empresas de reparto: "No piques, quieren tus datos bancarios"

La Guardia Civil ha alertado este sábado de una nueva campaña de estafas vía teléfono móvil. Según ha detallado el Instituto Armado a través de una publicación en redes, estos fraudes consisten en mensajes SMS en los que se suplantan "a empresas de paquetería con la excusa de que ha tenido problemas con la entrega de un paquete por falta del número de casa". Y advierten: "No piques, su objetivo es que accedas al enlace y recabar tus datos personales y bancarios".

Este nuevo timo sigue la técnica del smishing, según informan fuentes oficiales. Este método de estafa se basa en "enviar SMS fraudulentos a una gran cantidad de usuarios, haciéndoles creer que para poder recibir un paquete que están esperando, deben facilitar una serie de datos personales y hacer un pago". Un modus operandi al que hay que estar pendientes: el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) le ha dado una importancia "alta" en la escala de alerta.

"La entrega se ha suspendido porque su pedido no tiene número de casa. Revise y complete los datos de su domicilio lo antes posible", se lee en uno de estos mensajes fraudulentos difundido por las autoridades. "La entrega se ha suspendido porque su pedido no tiene número de casa. Se requiere firma. Gestione su entrega aquí: [enlace web]", recoge otro de estos SMS engañosos.

"Una vez se accede a la URL que aparece en el SMS, se redirecciona a la víctima a una página fraudulenta, donde se solicita introducir una franja horaria para volver a entregar el paquete y posteriormente se solicita actualizar los datos personales", detallan desde el Incibe. "A continuación, se piden los datos de la tarjeta bancaria, con la excusa de que no se ha podido entregar en el primer intento".

Qué hacer en caso de caer en el fraude

"Si has recibido un SMS en el que se te avisan de un problema con la entrega de un paquete, no pulses en el enlace", aconsejan desde el Instituto Armado. "Antes de llevar a cabo cualquier acción, si tienes dudas, contacta con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de Incibe a través del teléfono 017, donde expertos podrán orientarte sobre cómo proceder ante este tipo de extorsiones".

En caso de que te haya llegado un mensaje similar y no hayas pulsado en el enlace, las autoridades recomiendan reportarlo al buzón de incidentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad "para evitar que otros usuarios sean víctimas de esta estafa". "A continuación, bórralo y bloquea al remitente", detallan fuentes oficiales.

Si por el contrario has aportado ya tus datos personales al recibir este SMS fraudulento, "contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria". También "recopila y guarda todas las evidencias posibles del fraude -incluyendo los enlaces- y acude ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y presenta una denuncia con las evidencias que hayas recopilado".