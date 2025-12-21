Elecciones en Extremadura
En un descampado
Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga
El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia
EFE
Málaga
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña.
El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia, y se ha activado el protocolo judicial, han informado a EFE fuentes policiales.
