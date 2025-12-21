Muere un motorista de 35 años en Sevilla: el cuarto en poco más de un mes

Un motorista de 35 años ha muerto en la madrugada de este domingo en Sevilla. Según han informado fuentes oficiales, el accidente ha tenido lugar a las 03:05 en la confluencia de la avenida Eduardo Dato con la avenida San Francisco Javier. Con este fallecimiento, ya son cuatro los motociclistas que han perdido la vida en la capital andaluza en poco más de un mes.

"La víctima ha fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas al perder el control de su motocicleta en la citada confluencia", ha detallado el perfil oficial de Emergencias Sevilla. El tráfico en esta zona del barrio de Nervión permaneció cortado durante unas horas para poder practicar "la diligencia de levantamiento del cadáver por parte de la Comisión Judicial", tal como ha explicado este mismo organismo.

El Servicio de Emergencias recibió varias llamadas sobre las 03:05 que alertaban de un accidente de motocicleta entre San Francisco Javier y Eduardo Dato. "La sala coordinadora de emergencias activó entonces a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061), que no pudieron más que confirmar la muerte de un varón de 35 años", explican desde el 112.

Tal como señalan fuentes oficiales, el siniestro ocurrió después de que el conductor de la moto perdiera el control de su vehículo. No obstante, la Policía Local de Sevilla ha abierto una investigación para esclarecer todos los elementos que rodean a este nuevo accidente de tráfico en el que fallece un motorista.

La cuarta víctima en poco más de un mes

Este hombre de 35 años es el cuarto motorista que muere en Sevilla capital en poco más de un mes. El primero de esta lista negra falleció el pasado 17 de noviembre tras perder el control de su moto en la avenida de Carlos V, tal como informaron fuentes oficiales. El pasado domingo perdió la vida otro varón de 47 años en el puente de San Bernardo en circunstancias similares.

El tercer accidente mortal tuvo lugar el pasado martes a las 09:05 en el puente del Cristo de la Expiración. En este caso, el contexto del siniestro fue diferente: la muerte de Nacho Ansó , director de hoteles NH en Sevilla, se produjo tras una colisión entre su motocicleta y un turismo. Una vez en el lugar, los efectivos movilizados solo pudieron certificar la defunción de este hombre de 53 años "como consecuencia de las lesiones sufridas", tal como detallaron desde Emergencias Sevilla.

Para poner en contexto esta cifra: en 2023 murieron cuatro motociclistas en Sevilla, según datos municipales de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). Es decir: desde el pasado 17 noviembre han fallecido ya los mismos motoristas en la ciudad que en todo aquel año.