Lluvias Sevilla
Investigación

Muere tiroteado un hombre en plena calle en la localidad barcelonesa de Castelldefels

Los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores del crimen

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

EFE

Barcelona

Un hombre ha muerto tiroteado en la vía pública en Castelldefels (Barcelona), ante lo que los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores.

Según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, el tiroteo ha ocurrido en la calle Dr Fleming de Castelldefels poco después de las 16.00 horas de este lunes.

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo, con la ayuda de un helicóptero, para tratar de identificar y detener al autor o autores del crimen, cuyo móvil se investiga.

