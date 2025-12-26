Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRAGEDIA

Mueren dos personas en el incendio de una vivienda en Tenerife

El suceso, en el que han fallecido un hombre y una mujer, ha tenido lugar en la mañana de este viernes en una casa ubicada en la calle Real

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en una imagen de archivo.

Redacción

Santa Cruz de Tenerife

Dos personas han fallecido en el incendio de una vivienda en la mañana de este viernes en La Matanza de Acentejo, en Tenerife. Los fallecidos son un hombre de 63 años y una mujer, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió el aviso a las 6.27 horas.

Bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron a los dos afectados del interior de la vivienda, que se encontraban inconscientes, y procedieron a extinguir las llamas que afectaron a la totalidad del inmueble.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que los dos rescatados estaban en parada cardiorrespiratoria y realizó maniobras de reanimación sin resultado, confirmándose el fallecimiento de ambos.

Otros recursos desplazados a la calle Real

Además de los efectivos contraincendios se desplazaron al lugar una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Guardia Civil y Policía Local.

La Guardia Civil se encargó de instruir diligencias y la Policía Local colaboró con los recursos desplazados.

