Tragedia en Indonesia
Así era el KLM Putri Sakinah, el barco que naufragó en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo
La nave tenía capacidad para 10 pasajeros y realizaba cuatro rutas de varios días
Marga Vázquez
El barco en el que viajaba la familia valenciana para visitar la isla de Komodo, en Indonesia, y que naufragó trágicamente provocando la muerte de cuatro de sus miembros, el padre, Fernando, de 44 años, y tres de los hijos (Elia, de 12 años, Kike, de 10 y Mateo, de 9) era el KLM Putri Sakinah.
La nave se dedicaba a realizar excursiones de varios días por el Parque Nacional de Komodo, la isla famosa por sus dragones de gran tamaño, Labuan Bajo y la isla de Flores. Disponía de cuatro cabinas o camarotes con capacidad para diez pasajeros. Según la información facilitada sobre el naufragio, en el momento de los hechos transportaba a once personas.
Todas las rutas que hacía el barco
El KLM Putri Sakinah es un barco que ofrecía todo lo necesario para hacer vida a bordo durante varios días, puesto que las excursiones que realizaba eran, como mínimo de dos días. Así lo indican en la página web en la que se publicitaban sus características y los itinerarios que ofrecía:
- Explorar la isla de Komodo: cuatro días y tres noches
- Aventura en Komodo: tres días y dos noches
- Tour por la isla de Komodo: dos días y una noche
- Tour por la isla de Rinca: dos días y una noche
Durante las estancias en este barco, la tripulación se encargaba de facilitar a los pasajeros tanto el desayuno, como la comida y la cena en cada una de las jornadas que pasasen con ellos, así como el alojamiento en uno de los camarotes.
La información facilitada en una de las webs en la que se podía contratar el barco para estas excursiones aseguraba que el KLM Putri Sakinah era "un barco confortable, con camarotes limpios, buena comida y una gran tripulación".
Responsables de la nave han asegurado a Levante-EMV que las autoridades continúan buscando los cuerpos de Fernando y los tres niños y que están convencidos "de que los encontrarán muy pronto".
- Montero pone fecha a su salida del Gobierno: cuando entregue los Presupuestos y una nueva financiación autonómica
- A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio
- El nuevo Sánchez-Pizjuán tendrá una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza
- El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
- La nieve corta varias carreteras en Andalucía en plena mañana de Navidad
- El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
- La intrahistoria del diseño del nuevo Sánchez-Pizjuán: 'El Sevilla nos pidió mantener la esencia del estadio actual
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de diciembre de 2025