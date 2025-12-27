Sucesos
Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Málaga
El cuerpo ha sido localizado en la orilla por unos pescadores cerca del espigón de la Virgen del Carmen, en el extremo este de La Malagueta. La Policía Nacional abre una investigación
Jose Torres
Una mujer ha sido hallada sin vida a primera hora de la mañana de este sábado en una playa de Málaga, según han confirmado Emergencias 112 y de la Policía Nacional, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación para identificar a la fallecida y aclarar las circunstancias de su muerte.
Fuentes cercanas al caso han indicado que unos pescadores han encontrado en la orilla el cuerpo sobre las 8.30 horas de la mañana a la altura del espigón de la Virgen del Carmen, estructura con forma de T que separa las playas de La Malagueta y La Caleta, en la zona este de la capital, y han alertado a las autoridades.
Protocolo judicial
El aviso ha convocado a varias dotaciones de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061, certificando estos últimos el fallecimiento de una mujer cuyo cuerpo aparentaba unos 60 años. La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial que ha comenzado con el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde los forenses tratarán de identificar a la mujer y determinar las causas de su muerte.
Robo violento en noviembre
El hallazgo se ha producido en la misma zona donde hace unas semanas fue rescatado de mar un hombre al que dos individuos arrojaron al agua desde el espigón tras robarle las pertenencias. Ocurrió a primera hora del 15 de noviembre, también sábado, cuando varios testigos alertaron de la presencia de un hombre con dificultades en el agua. Dos policías nacionales que llegaron rápidamente al lugar no dudaron en adentrarse unos 100 metros con un kit de salvamento acuático y rescatar al hombre, que fue atendido por síntomas leves de hipotermia. Una vez a salvo, contó que dos varones le habían asaltado mientras dormía en la zona del espigón de la Virgen del Carmen y que lo arrojaron al mar desde las rocas tras quitarle las pertenencias.
- Montero pone fecha a su salida del Gobierno: cuando entregue los Presupuestos y una nueva financiación autonómica
- A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio
- El nuevo Sánchez-Pizjuán tendrá una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza
- El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
- La nieve corta varias carreteras en Andalucía en plena mañana de Navidad
- El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
- La intrahistoria del diseño del nuevo Sánchez-Pizjuán: 'El Sevilla nos pidió mantener la esencia del estadio actual
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de diciembre de 2025