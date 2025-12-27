Grave accidente
Una mujer en estado crítico tras caerle una farola en Sabadell
Gisela Macedo
Un matrimonio de personas mayores ha resultado herido este sábado al mediodía en el centro de Sabadell después de que una farola se desplomara sobre ellos cuando se encontraban una zona peatonal. La mujer se encuentra en estado crítico y el hombre presenta heridas leves.
Según han informado fuentes de Protección Civil, el aviso por el accidente se ha recibido a las 12:39 horas en un punto muy concurrido del centro.
Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han atendido a los heridos y los han trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell. También han intervenido la Policía Municipal de Sabadell y los Bombers de la Generalitat.
El suceso se ha producido en el contexto del temporal de lluvias que afecta a Catalunya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Montero pone fecha a su salida del Gobierno: cuando entregue los Presupuestos y una nueva financiación autonómica
- A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio
- El nuevo Sánchez-Pizjuán tendrá una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza
- El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
- La nieve corta varias carreteras en Andalucía en plena mañana de Navidad
- El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
- La intrahistoria del diseño del nuevo Sánchez-Pizjuán: 'El Sevilla nos pidió mantener la esencia del estadio actual
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de diciembre de 2025