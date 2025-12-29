Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Abandonan a un hombre sin vida en la puerta del Hospital de Valme de Sevilla

La Policía Nacional ha precisado que el fallecido no presenta "signos externos de violencia", aunque ha abierto una investigación para esclarecer los hechos

Imagen de archivo del Hospital de Valme.

Carlos Doncel

Sevilla

Un hombre ha aparecido muerto en la puerta del Hospital de Valme de Sevilla. Los hechos han tenido lugar este lunes por la mañana, cuando se localizó el cadáver de un varón abandonado cerca de uno de los accesos a este centro hospitalario, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía.

Según informan fuentes policiales, el cuerpo sin vida abandonado este lunes en la puerta de este hospital "no presenta signos externos de violencia". No obstante, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer este suceso.

Este caso recuerda a otro recién sentenciado por la Audiencia Provincial de Sevilla. El pasado 17 de diciembre, este tribunal condenó a dos hombres a siete años de cárcel por secuestrar y dejar moribundo a un lebrijano también en el Hospital de Valme en septiembre de 2023. Los acusados torturaron y apuñalaron a la víctima, a la que dejaron en este centro hospitalario después de que una de las heridas se complicara.

Los principales acusados han sido condenados por un delito de lesiones agravadas en concurso con un delito de homicidio, siendo uno de ellos autor material de la puñalada en la pierna que causó la muerte del varón, y el otro autor por cooperación necesarias. Además, son responsables de cuatro delitos de detención ilegal, otro de pertenencia a grupo criminal y un delito de coacciones.

