¿Quién era Jorge García Dihinx? El pediatra que ha fallecido junto a su pareja tras un alud en Panticosa

Uno de los fallecidos en el alud del pico Tablato, en el entorno del balneario de Panticosa (Huesca), es Jorge García Dihinx, médico pediatra en el hospital San Jorge de Huesca, experto en Gastroenterología y Nutrición y una persona muy conocida en el mundo de la montaña. Otra de las víctimas es su pareja, Natalia Ramón, y el tercero es Eneko Arrastua, un montañero de Irún.

Hace años que García Dihinx puso en marcha el blog 'La meteo que viene', donde hasta el pasado 25 de diciembre compartía partes de nieve y tiempo en el Pirineo, además de escribir también noticias salud. Fue galardonado en 2013 como el Mejor Blog de Montaña de España.

De hecho, García-Dihinx es una figura muy conocida por su labor divulgativa en el ámbito de los hábitos de vida saludables a través de las redes sociales, donde cuenta con 371.000 seguidos en su cuenta de Instagram. Un auténtico 'influencer' en el mundo sanitario, pero también un apasionado de la montaña, como así lo dejaba entrever en sus publicaciones.

El aragonés, de 55 años, también participaba habitualmente en charlas o actividades formativas, además de ser autor de varios libros de rutas de esquí de montaña en el Pirineo aragonés. Según confesó en varias entrevistas, se definía como "pirineísta, esquiador, payaso a veces, niño muchas veces, fotógrafo, mediocre escritor, montañero, médico, pediatra viajero, curioso, admirador de la gente creativa…".

Su fallecimiento ha causado una fuerte conmoción tanto en el mundo del montañismo de Aragón como en el mundo sanitario, especialmente en el hospital San Jorge donde trabajaba.

En el caso de su pareja, Natalia Román, se trata de una atleta de 36 años nacida en Zaragoza (Casetas) y residente en Suiza, conocida por su participación en pruebas de larga distancia en montaña.

Eneko Arrastua, un montañero muy conocido en Irún

El fallecimiento de Eneko Arrastua también ha sido una triste noticia para la localidad de Irún, de donde procedía el montañero. Muy conocido en la zona, formada parte del Grupo de Corredores de Montaña de Irún, que nada más conocer el suceso ha publicado un sentido homenaje en sus redes sociales.

"La vida y los sueños te llevaron hasta Sallent, al pie de las montañas que tanto anhelabas. Hoy la suerte ha querido que por siempre estés en ellas, sin límites físicos y humanos, así pues, vuelva, esquía, trepa y corre por ellas infinito, seguro que lo harás junto a Íñigo", ha escrito en una publicación de Instagram.