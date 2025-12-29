Crevillent
Rescatan a seis personas, dos de ellas en estado grave, en el incendio de una vivienda en Alicante
El origen del fuego está en un segundo piso donde vivía un hombre con problemas de adicciones denunciado más de una treintena de veces por los vecinos y que ha sido detenido por la Guardia Civil
V. L. Deltell
Seis personas han sido rescatadas por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en un incendio declarado esta tarde en una vivienda de un inmueble de Crevillent. Dos de los rescatados, entre ellos una mujer de unos 30 años de edad, se encontraban en estado grave por inhalación de humo. La mujer ha sido trasladada intubada al hospital mientras que su pareja está siendo atendido in situ por los sanitarios. Ambos viven en el piso de arriba de la vivienda en el que se ha declarado el fuego. Los bomberos seguían trabajando a las 21 horas en la extinción.
El origen del fuego está en un segundo piso donde vivía un hombre con problemas de adicciones denunciado más de una treintena de veces por los vecinos ante la Policía Local por escándalos, arrojar objetos por la ventana, música alta y peleas en el interior de la vivienda. Este hombre ha sido detenido por la Guardia Civil.
Los vecinos del bloque número 4 de la plaza han sido desalojados. Han podido pasar a recoger algunas pertenencias, pero no pueden permanecer allí por el humo y el hollín.
La alerta
El Consorcio Provincial de Bomberos ha sido alertado a las ocho de la tarde de un incendio de vivienda en un edificio de tres plantas de la calle Al-Shafra en Crevillent. El incendio ha generado una gran cantidad de humo y llamas, por lo que se ha evacuado a todos los vecinos.
Según el Consorcio de Bomberos, han rescatado a seis vecinos, cuatro de ellos por la fachada del edificio y otros dos por el interior del edificio. Estas dos personas rescatadas por el interior han resultado afectadas por la inhalación de humo.
El despliegue
Hasta el lugar se han desplazado más de 30 efectivos de Policía Local de Crevillent, lo primeros en actuar. Catorce bomberos de los parques de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda se han desplazado al lugar del incendio en diferentes vehículos para proceder a la extinción del fuego y rescate de los vecinos atrapados.
La alcaldesa de Crevillent y varios concejales también han acudido y por la gravedad han movilizado a toda la Policía posible.
