Detenido en Valencia un hombre que intentó estrangular a su novia por impedir que violase a una amiga

La Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Torrent a un hombre de 37 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito familiar tras realizar tocamientos a la amiga de su pareja y golpear y amenazar de muerte a su novia al tratar de defender a su compañera de piso y alertar a la Policía.

El detenido aprovechó que la víctima se encontraba ebria y descansando en la cama para realizarle tocamientos sin su consentimiento y fue sorprendido por su pareja, quien trató de defender a su compañera de piso, según ha informado este martes la Policía Nacional.

En mitad de la madrugada

Los hechos ocurrieron en Nochebuena cuando efectivos del servicio de radio patrullas de la Policía Nacional fueron comisionados a un domicilio de Torrent, una mujer pedía ayuda en una llamada al 112 porque su pareja estaba intentando violar a una compañera de piso.

Ante la gravedad de los hechos comunicados, varios indicativos se dirigieron con celeridad al lugar, localizando al agresor en ropa interior, muy nervioso y agitado, el cual intentaba huir de los policías, encerrándose en una habitación donde fue interceptado por la patrulla.

Tras entrevistarse con ambas partes, la pareja del detenido, que era quien acababa de llamar pidiendo auxilio, manifestó que su compañera de piso se encontraba ebria y se había acostado en su habitación para descansar, momento en que, sobre las tres de la madrugada, escuchó a su pareja levantarse de la cama para, dijo, ir al baño.

Amenazada con un cuchillo

La joven desconfió ante la tardanza de su pareja en regresar al dormitorio, y se levantó para ver si se encontraba bien. Al percatarse de que el baño estaba vacío, sospechó que se había metido a hurtadillas en el cuarto donde descansaba su amiga.

Gracias a ello, sorprendió a su novio desnudo, realizándole tocamientos en los pechos a su amiga, obviamente sin el consentimiento de la chica, que dormía profundamente, ajena a lo que estaba pasando. Cuando la novia le recriminó tal acción y trató de evitar físicamente la agresión sexual, el presunto autor se levantó, la cogió violentamente del cuello y la golpeó en los pechos en varias ocasiones, para seguidamente amenazarla de muerte si llamaba a la Policía.

Además, cogió un cuchillo de la cocina para amenazarla de nuevo, obligando a la víctima a la fuerza a meterse en la habitación. Fue entonces cuando la chica, en un descuido de su maltratador, pudo llamar por teléfono a Emergencias 112 y pedir ayuda urgente.

¿Tiene antecedentes?

Los agentes, tras observar que la mujer presentaba rojeces y escoriaciones tanto en la zona del cuello como en el pecho como consecuencia de la agresión sufrida a manos de su pareja, "procedieron a la inmediata detención del varón como presunto autor de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito familiar, siendo puesto a disposición judicial", informa la Policía.

De momento, no ha trascendido si el ahora arrestado tenía antecedentes, policiales o penales, por delitos sexuales o por violencia machista.