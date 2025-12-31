Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio NocheviejaMultas CartujaCayetana Fitz-James StuartHeraldo MacarenaBorrasca SevillaCese Vicente Fernández
instagramlinkedin

Horta-Guinardó

Se cuela con un palo en una comisaría de Mossos de Barcelona y ataca a media docena de agentes

La policía consiguió reducirlo y está detenido por un delito de atentado a la autoridad

La fachada de la comisaría de los Mossos de Horta Guinardó.

La fachada de la comisaría de los Mossos de Horta Guinardó. / GOOGLE MAPS

Germán González

Barcelona

Susto la pasada madrugada en la comisaría de Horta-Guinardó de Barcelona de los Mossos d'Esquadra. Un hombre se coló en el edificio por el aparcamiento y empezó a golpear a los agentes con los que se encontraba a su paso. Hay media docena de mossos heridos tras recibir golpes por parte del sospechoso, que apenas articuló palabra mientras atacaba a los policías.

Varias fuentes apuntan a que el acusado actuaba fuera de sí y por eso les costó a los agentes reducirlo. Finalmente lo consiguieron y lo llevaron a calabozos. Allí tuvo que ser atendido por sanitarios que lo sedaron para dejar de ser agresivo.

Atentado a la autoridad

El hombre, de origen africano, está detenido por un delito de atentado a la autoridad y pasará a disposición judicial en las próximas horas.

La policía también investiga las causas del ataque y cómo entró el sospechoso, que no tiene antecedentes, en comisaría, una circunstancia que preocupa a los sindicatos policiales teniendo en cuenta que se está en 4 sobre 5 de alerta terrorista y estas dependencias de Mossos son un posible objetivo. Pese a esto, los investigadores descartan que este incidente esté relacionado con el terrorismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
  2. Cayetana Fitz-James Stuart protagoniza una gran exposición en Sevilla en 2026
  3. La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
  4. El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
  5. La Junta de Andalucía cesa a un directivo vinculado a una empresa de la trama del ex presidente de la SEPI
  6. Vecinos de Matalascañas denuncian que la noria instalada en verano agravó el hundimiento del paseo marítimo
  7. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 31 de diciembre de 2025
  8. El Heraldo de la Macarena vendrá con un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario

Un incendio deja sin luz a un bloque de pisos en plena Nochevieja en Sevilla

Un incendio deja sin luz a un bloque de pisos en plena Nochevieja en Sevilla

Aquí no ha pasado nada

Aquí no ha pasado nada

“Me dijeron que lo sentían, habían entrado unas pateras y la prioridad no era buscar a mi hermano y no se buscó"”

“Me dijeron que lo sentían, habían entrado unas pateras y la prioridad no era buscar a mi hermano y no se buscó"”

2026, el año en el que la izquierda española se la juega en las elecciones de Andalucía

2026, el año en el que la izquierda española se la juega en las elecciones de Andalucía

Siete deseos para la Cultura en Sevilla en 2026 más allá de la reapertura del Teatro Lope de Vega: Atarazanas, Bellas Artes y Generación del 27

Siete deseos para la Cultura en Sevilla en 2026 más allá de la reapertura del Teatro Lope de Vega: Atarazanas, Bellas Artes y Generación del 27

La familia de Sandra Peña ultima una querella contra el Irlandesas Loreto: "Algo tiene que cambiar en el sistema"

La familia de Sandra Peña ultima una querella contra el Irlandesas Loreto: "Algo tiene que cambiar en el sistema"

De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: "Al principio será caótico, después ya veremos"

De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: "Al principio será caótico, después ya veremos"

Las fechas claves del nuevo año cofrade: de la mudanza de los Javieres a las elecciones en la Esperanza de Triana

Las fechas claves del nuevo año cofrade: de la mudanza de los Javieres a las elecciones en la Esperanza de Triana
Tracking Pixel Contents