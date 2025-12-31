Sucesos
Detenido un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre en Tarragona
Agentes de los Mossos d'Esquadra han arrestado al sospechoso en el domicilio donde han hallado a la víctima
Redacción
Los Mossos d'Esquadra de la Región Policial del Camp de Tarragona investigan la muerte violenta de una mujer en la tarde de este miércoles en el Vendrell (Baix Penedès). Alrededor de las 13.40 horas los Mossos han sido alertados de la localización del cuerpo de una mujer sin vida en su domicilio. Al lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la policía catalana, así como del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmado su muerte.
En el lugar de los hechos se ha localizado a un hombre de 37 años que ha sido detenido por su presunta relación con los hechos. Los Mossos investigan el crimen como un caso de violencia doméstica, ya que el arrestado es el hijo de la víctima.
La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.
Las estadísticas hechas públicas por el Ministerio de Igualdad esta misma semana apuntan que al menos 46 mujeres y tres menores han sido asesinados en 2025 en casos de violencia de género. Junio fue el mes que más víctimas ha dejado, con ocho mujeres y un menor. Esta trágica estadística es parecida a la de 2024, cuando se registraron 49 mujeres y 9 menores asesinados.
- Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
- Cayetana Fitz-James Stuart protagoniza una gran exposición en Sevilla en 2026
- La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
- El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
- La Junta de Andalucía cesa a un directivo vinculado a una empresa de la trama del ex presidente de la SEPI
- Vecinos de Matalascañas denuncian que la noria instalada en verano agravó el hundimiento del paseo marítimo
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 31 de diciembre de 2025
- El Heraldo de la Macarena vendrá con un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario