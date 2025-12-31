Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio NocheviejaMultas CartujaCayetana Fitz-James StuartHeraldo MacarenaBorrasca SevillaCese Vicente Fernández
instagramlinkedin

Cataluña

Los Mossos investigan el hallazgo de un hombre muerto en un saco de dormir en el centro de Barcelona

Pasadas las ocho horas de la mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas

Un vehículo de los Mossos.

Un vehículo de los Mossos. / Europa Press

EFE

Barcelona

Un hombre ha sido hallado muerto este miércoles dentro de un saco de dormir en el centro de Barcelona, suceso por el que los Mossos han abierto una investigación, han informado a EFE fuentes policiales.

Estas fuentes han explicado que, pasadas las ocho horas de esta mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de que ha aparecido un hombre muerto dentro de un saco de dormir, en la plaza Vila de Madrid, en el centro de Barcelona, cerca de la Rambla.

Los sanitarios habían acudido al lugar alertados después de que varias personas llamasen al teléfono de emergencias 112 de que había un cuerpo en la vía pública. Cuando los técnicos del SEM se han personados en el lugar, han comprobado que el hombre había fallecido.

Los Mossos tratan ahora de averiguar si la muerte del hombre ha sido natural, tras dormir en la calle con su saco, o si ha habido alguna causa no natural que haya provocado el fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
  2. Cayetana Fitz-James Stuart protagoniza una gran exposición en Sevilla en 2026
  3. La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
  4. El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
  5. La Junta de Andalucía cesa a un directivo vinculado a una empresa de la trama del ex presidente de la SEPI
  6. Vecinos de Matalascañas denuncian que la noria instalada en verano agravó el hundimiento del paseo marítimo
  7. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 31 de diciembre de 2025
  8. El Heraldo de la Macarena vendrá con un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario

Un incendio deja sin luz a un bloque de pisos en plena Nochevieja en Sevilla

Un incendio deja sin luz a un bloque de pisos en plena Nochevieja en Sevilla

Aquí no ha pasado nada

Aquí no ha pasado nada

“Me dijeron que lo sentían, habían entrado unas pateras y la prioridad no era buscar a mi hermano y no se buscó"”

“Me dijeron que lo sentían, habían entrado unas pateras y la prioridad no era buscar a mi hermano y no se buscó"”

2026, el año en el que la izquierda española se la juega en las elecciones de Andalucía

2026, el año en el que la izquierda española se la juega en las elecciones de Andalucía

Siete deseos para la Cultura en Sevilla en 2026 más allá de la reapertura del Teatro Lope de Vega: Atarazanas, Bellas Artes y Generación del 27

Siete deseos para la Cultura en Sevilla en 2026 más allá de la reapertura del Teatro Lope de Vega: Atarazanas, Bellas Artes y Generación del 27

La familia de Sandra Peña ultima una querella contra el Irlandesas Loreto: "Algo tiene que cambiar en el sistema"

La familia de Sandra Peña ultima una querella contra el Irlandesas Loreto: "Algo tiene que cambiar en el sistema"

De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: "Al principio será caótico, después ya veremos"

De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: "Al principio será caótico, después ya veremos"

Las fechas claves del nuevo año cofrade: de la mudanza de los Javieres a las elecciones en la Esperanza de Triana

Las fechas claves del nuevo año cofrade: de la mudanza de los Javieres a las elecciones en la Esperanza de Triana
Tracking Pixel Contents