Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer de 26 años que en la madrugada del 31 de diciembre se precipitó desde el piso 11 de un bloque de viviendas en el distrito madrileño de Villaverde.

Según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, tras el hallazgo del cuerpo de la mujer una Inspección Técnico Policial de Policía Científica llevó a los investigadores a determinar la supuesta responsabilidad del varón, un hombre de nacionalidad nigeriana de 45 años, en la muerte de la víctima.

El suceso tuvo lugar sobre la 1:15 horas de la madrugada del 31 de diciembre, cuando los vecinos alertaron de que la mujer, de 26 años y nacida en Perú, aunque con nacionalidad española, se había precipitado desde un piso 11 en el número 7 de la calle Santa Escolástica, en el distrito de Villaverde de la capital.

El Grupo V de la Policía Nacional inició la investigación del caso y en la misma mañana del 31 detuvo al hombre como presunto responsable de un delito de homicidio. Fuentes policiales, no obstante, no han aclarado la relación entre ambos ni los motivos que pudieron llevar al supuesto homicidio, y mantienen abiertas todas las hipótesis.