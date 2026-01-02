Investigación
Detenida una mujer por arrojar el cadáver de un bebé recién nacido a un contenedor en Majadahonda
El cuerpo ha sido localizado en el vertedero municipal de la localidad madrileña
EP, EFE
La Guardia Civil ha detenido a una mujer en la localidad de Majadahonda por presuntamente arrojar este jueves un bebé recién nacido a un contenedor, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
El cadáver del recién nacido ha sido localizado en el vertedero municipal, según ha anunciado la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
El cadáver del bebé estaba siendo buscado desde la tarde del pasado 31 de diciembre tras la detención de la madre, de 18 años, en un hospital situado en la localidad de Majadahonda.
Según ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en una rueda de prensa ofrecida tras acudir al lugar del incendio en el que han fallecido tres personas en el distrito de Carabanchel, la madre fue detenida en el hospital, al que acudió con signos evidentes de haber dado a luz y confesó que se había desprendido del bebé.
En ese momento, ha añadido el delegado, se activó la búsqueda del recién nacido y se paralizó la retirada de basuras en ese entorno para tratar de encontrar los restos del recién nacido.
Una vez localizado se está ahora a la espera de la autopsia para saber las causas de la muerte.
- Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis
- Cupón Extra de Navidad de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 1 de enero de 2026
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 1 de enero de 2026
- La taberna única a una hora de Sevilla para empezar el año con el atardecer que cautivó a Spielberg
- El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
- La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
- Gimnasios, mascotas, transporte o guarderías: los ahorros en Andalucía en 2026 en plena escalada de precios
- De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: 'Al principio será caótico, después ya veremos