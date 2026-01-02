Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta AndalucíaPisos turísticosLotería NacionalRancio Santa CatalinaJuzgados a tribunalesTaberna única
instagramlinkedin

Investigación

Muere un hombre de 53 años intoxicado por monóxido de carbono en una vivienda de Cáceres

Una mujer de 86 años ha tenido que ser trasladada al hospital en un caso ocurrido en un domicilio de la localidad de Ceclavín

La Guardia Civil investiga el caso.

La Guardia Civil investiga el caso. / EP

Eduardo Villanueva

Cáceres

Un hombre de 53 años ha muerto y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un trágico incidente ocurrido en la localidad cacereña de Ceclavín.

Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital de Coria para recibir evaluación y tratamiento.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ceclavín, junto con una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la atención de los afectados y en la gestión del suceso.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la intoxicación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis
  2. Cupón Extra de Navidad de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 1 de enero de 2026
  3. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 1 de enero de 2026
  4. La taberna única a una hora de Sevilla para empezar el año con el atardecer que cautivó a Spielberg
  5. El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
  6. La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
  7. Gimnasios, mascotas, transporte o guarderías: los ahorros en Andalucía en 2026 en plena escalada de precios
  8. De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: 'Al principio será caótico, después ya veremos

Sevilla despide las vacaciones navideñas con los últimos pases de ‘Navigalia’ y el musical ‘La historia interminable’

Sevilla despide las vacaciones navideñas con los últimos pases de ‘Navigalia’ y el musical ‘La historia interminable’

Real Madrid-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

Real Madrid-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

Juanma Moreno a escasos días de ser el Rey Baltasar: "He entrenado los brazos para tirar seis mil kilos de caramelos"

Juanma Moreno a escasos días de ser el Rey Baltasar: "He entrenado los brazos para tirar seis mil kilos de caramelos"

Intervención del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su intervención en la rueda de prensa de la Cabalgata de Reyes de Sevilla.

Matías Almeyda arranca 2026 con bajas y un aviso al Sevilla: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"

Matías Almeyda arranca 2026 con bajas y un aviso al Sevilla: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"
Tracking Pixel Contents