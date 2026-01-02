Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta AndalucíaPisos turísticosLotería NacionalRancio Santa CatalinaJuzgados a tribunalesTaberna única
instagramlinkedin

Tragedia

Mueren tres personas en el incendio de una vivienda en Madrid

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras por un fuego declarado en una vivienda del distrito de Carabanchel

Mueren tres personas en un incendio de una vivienda en Carabanchel, Madrid

Mueren tres personas en un incendio de una vivienda en Carabanchel, Madrid

Lucía Feijoo Viera

Javier Niño González

Madrid

Tres personas han muerto en la madrugada de este viernes tras un incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según ha informado el servicio de Emergencias de la capital, dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, según ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño. Una vez dentro del domicilio, los efectivos comprobaron que el fuego era "muy virulento" y que la vivienda estaba inundada de humo, con mucha temperatura. Es durante la extinción del fuego cuando se encontraron los cuerpos sin vida de tres personas, por lo que el Samur procedió a confirmar los fallecimientos.

El humo también ha afectado a dos áticos superiores del mismo bloque de viviendas, donde los bomberos han rescatado a dos personas que estaban muy nerviosas como consecuencia de lo ocurrido pero en buen estado. La vivienda ha quedado inutilizada.

Reacciones al accidente

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha enviado su pésame a los familiares de los tres fallecidos en el incendio ocurrido el segundo día del año.

A través de su cuenta de la red social X, Martín ha mostrado su solidaridad con los seres queridos de las víctimas del fuego "en estos momentos de dolor". También ha transmitido su agradecimiento a los servicios de emergencia por su "rápida actuación" y ha recordado que las causas del incendio están siendo investigadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis
  2. Cupón Extra de Navidad de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 1 de enero de 2026
  3. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 1 de enero de 2026
  4. La taberna única a una hora de Sevilla para empezar el año con el atardecer que cautivó a Spielberg
  5. El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
  6. La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
  7. Gimnasios, mascotas, transporte o guarderías: los ahorros en Andalucía en 2026 en plena escalada de precios
  8. De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: 'Al principio será caótico, después ya veremos

Sevilla despide las vacaciones navideñas con los últimos pases de ‘Navigalia’ y el musical ‘La historia interminable’

Sevilla despide las vacaciones navideñas con los últimos pases de ‘Navigalia’ y el musical ‘La historia interminable’

Real Madrid-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

Real Madrid-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

Juanma Moreno a escasos días de ser el Rey Baltasar: "He entrenado los brazos para tirar seis mil kilos de caramelos"

Juanma Moreno a escasos días de ser el Rey Baltasar: "He entrenado los brazos para tirar seis mil kilos de caramelos"

Intervención del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su intervención en la rueda de prensa de la Cabalgata de Reyes de Sevilla.

Matías Almeyda arranca 2026 con bajas y un aviso al Sevilla: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"

Matías Almeyda arranca 2026 con bajas y un aviso al Sevilla: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"
Tracking Pixel Contents