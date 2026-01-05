Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como "muerte violenta accidental" en Castellón

La Policía Nacional de Castellón ha cerrado el caso de la muerte del exmarido de la alcaldesa de Almassora como una muerte accidental, por lo que los investigadores han descartado en el fallecimiento la intervención de terceras personas, según fuentes cercanas al caso. Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, los agentes policiales han descartado totalmente que en el fallecimiento de Vicente Domínguez se hubiera debido a un ajuste de cuentas, a tema de drogas o hubieran participado sicarios o bandas criminales y organizadas.

Durante dos meses, la Policía Nacional ha estado investigando esta muerte y ha realizado un seguimiento al círculo más cercano al fallecido con el fin de conocer el entorno de Domínguez, de 45 años, y ha realizado un estudio pormenorizado de las cámaras de comercios y empresas ubicados en las inmediaciones de las calles al lugar del suceso en la madrugada del 19 de octubre. Al parecer, y según ha conocido este diario, ninguna de estas cámaras está dirigida de forma directa al contenedor donde se halló el cuerpo por lo que no se tiene constancia del momento exacto en el que el hombre cayó dentro del recipiente para la basura ni cómo ni en qué condiciones lo hizo.

Por su parte, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirmaron a Mediterráneo que la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón (antiguo Juzgado de Instrucción 1) ha acordado levantar el secreto sumarial que pesaba sobre la investigación, después de que la Policía Nacional haya emitido un informe que descarta la intervención de terceras personas en la muerte de Domínguez. La investigación (tanto las pesquisas policiales llevadas a cabo en los últimos meses como la autopsia) ha determinado que los hechos responden a una muerte violenta pero de "etiología accidental" (tipo accidental), conclusiones que conllevarán durante los próximos días el sobreseimiento libre de las actuaciones judiciales por no ser los hechos constitutivos de delito.

Hay que recordar que el vecino de Castellón Vicente Domínguez fue hallado en el interior de un contenedor en la calle Pérez Galdós a mediados del pasado mes de octubre por parte de unos empleados del servicio de recogida de la basura, quienes de forma inmediata dieron cuenta de la presencia del mismo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Tras el hallazgo, la Policía Nacional inició una investigación con el fin de determinar lo que pasó en las últimas horas de vida del fallecido y qué fue lo que lo llevó a terminar en el interior de un contenedor de la vía cercana a la Plaza de Toros de la capital de la Plana, y que ahora ha concluido.

Dos tipos de lesiones

Los forenses vieron dos tipos de lesiones en su cadáver: unas por aplastamiento de la prensa del camión de basura, y otras como un hematoma en el ojo, consistente con un fuerte golpe. También tenía otras contusiones que son diferentes a las que produce el aplastamiento, según publicó este diario.