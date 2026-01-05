Detenido por amenazar con un cuchillo a varias personas en el centro de Jerez el día de Año Nuevo

Con un cuchillo de 12 centímetros de hoja y amenazando a los viandantes en pleno centro de Jerez de la Frontera la tarde de Año Nuevo. Así se encontraba un individuo el pasado 1 de enero cuando lo detuvieron los efectivos de la Policía Nacional, que ha informado este lunes del suceso. Según han detallado desde el Cuerpo, este hombre quedó arrestado como "presunto autor de los delitos de robo con violencia, atentado contra agente de la autoridad y amenazas graves".

"Los hechos tuvieron lugar sobre las 17:30, a media altura de la calle Corredera, entre las plazas de Las Angustias y El Arenal. El detenido iba armado con un cuchillo de 12 centímetros de hoja, y había abordado inicialmente a un vecino que se encontraba sentado en un banco, exigiéndole la entrega de dinero y objetos de valor", explican desde la Policía Nacional sobre la captura de un hombre al que le constan más de 20 arrestos previos.

En ese momento, un guardia civil fuera de servicio se percató de lo sucedido y le recriminó su conducta. Ahí el individuo "cambió su actitud, llegando a amenazar de muerte a esta persona e intentando acometerle con el arma blanca. Asimismo, un tercer ciudadano, que transitaba por la vía en bicicleta, no dudó en detenerse para auxiliar a los anteriores, defendiéndose con un adoquín ante las embestidas del agresor, que trataba de herirles con el cuchillo".

"A los pocos minutos, dos vehículos radiopatrulla de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos, localizando e interceptando al sujeto a la altura de la confluencia con la calle San Pablo", apuntan desde el Cuerpo. "El individuo continuaba portando el cuchillo con su mano, si bien la rápida actuación de los agentes permitió frenar su huida, desarmarlo y proceder a su detención, adoptando en todo momento las necesarias medidas de seguridad".

"Fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de la Avenida de la Universidad, donde durante el traslado y su estancia en la zona de detención mantuvo una actitud agresiva y hostil, intentando agredir a los agentes del área de custodia y causando daños en las propias celdas habilitadas", informan fuentes oficiales.