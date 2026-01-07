Gomas por el río, fusiles y fardos de coca: la lucha contra el narco en el Guadalquivir, el gran reto de 2026

La imagen era potente: varias narcolanchas navegando a la altura de la Cartuja. De fondo, la Torre Sevilla. Aquello ocurrió a finales de enero de 2025, hacía solo unos días que Policía Nacional y Guardia Civil habían intervenido casi tres toneladas de cocaína en La Puebla. Poco después volvieron a avistarse gomas en Coria y hasta en La Algaba. Más tarde llegaron choques entre petaqueras y hasta un tiroteo a cinco agentes en Isla Mayor con fusiles de asalto. Todo en el mismo entorno: el Guadalquivir, un río que se ha convertido en el gran reto de este 2026 para las autoridades que luchan contra el narcotráfico.

Suele ocurrir que cuando hay mucho despliegue de agentes en una zona, los traficantes trasladan su área de actuación a otro lado. La droga, por supuesto, debe seguir entrando como sea. "Cuando se ejerce presión policial en un punto concreto, como ocurre en el Campo de Gibraltar, los narcos cambian las rutas. Por eso vemos ahora cómo pasan por el Guadalquivir y hasta por el Guadiana, algo que era impensable hace un tiempo", explicó recientemente a este medio Ángel Becerra, secretario federal del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Así es como el río que nace en Cazorla y muere en Sanlúcar es ahora "una nueva vía de entrada de droga en Cádiz-Sevilla con destino al resto de Europa", tal como recoge la última memoria de la Fiscalía General del Estado. Y para introducir la mercancía debe haber, claro, gomas que las transporten. "Las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir".

Una narcolancha lanzando garrafas al Guadalquivir durante una persecución con la Guardia Civil. / 'EL CORREO

Del hachís a la coca por el río

"El problema se hace mayor ya que no se limitan a la introducción de hachís, sino que cada vez más se utilizan [las narcolanchas] para el transporte de cocaína", advierte el Ministerio Público. Ahí están los datos: solo en el pasado mes de octubre, entre Cádiz -sin contar el Campo de Gibraltar- y Sevilla se decomisaron 13.700 kilos de chocolate y otros 1.560 kilos de farlopa, según la Guardia Civil. De toda esa coca aprehendida, el 66% se incautó en entornos fluviales, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía.

Por su parte, en noviembre se incautaron 4,5 toneladas de hachís y 480 kilos de cocaína, según cifras del Instituto Armado. "No habiendo aprehensiones durante ese mes en zonas fluviales debido fundamentalmente al esfuerzo que viene realizando la Guardia Civil en labores de prevención y disuasión del narcotráfico en los ríos", subrayan desde esta institución. El mensaje es claro: a más actividad, más intenso es el seguimiento de las autoridades.

En octubre y noviembre la Guardia Civil incautó más de dos toneladas de coca entre Cádiz y Sevilla

En el marco del Plan Especial del Campo de Gibraltar, que engloba ya a todas las provincias andaluzas menos Córdoba y Jaén, la cantidad total de cocaína incautada creció un 20% respecto a 2024, según datos de la Benemérita hasta noviembre de 2025. Esto da cuenta del nuevo panorama del narco al que se enfrentan los efectivos policiales en esta comunidad: las rutas de la coca pasan ahora por aquí. Y aquellos fardos que antes venían llenos de hachís, hoy llegan en ocasiones repletos de farlopa.

Fusiles de asalto y tiroteos a policías

Aquellas tres toneladas de coca intervenidas en La Puebla estaban bien custodiadas: junto a la mercancía, se encontraron cuatro AK-47. Pero no han sido los únicos: también se han localizado fusiles de asalto en otros operativos policiales recientes desarrollados en provincias como Sevilla y Cádiz.

Fusiles y fardos de cocaína incautados en La Puebla del Río por Guardia Civil y Policía Nacional / CARLOS DONCEL

"Los ríos se han convertido en el cauce fundamental de entrada de la droga a la Península, y lo peor es que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos a ver armas de guerra en esta zona", afirmó hace unas semanas Antonio Montilla, secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Sevilla. "La escalada de violencia está yendo cada vez a más".

Quizá el episodio que mejor ejemplifica esto es el tiroteo del pasado 8 de noviembre en Isla Mayor, en el que resultaron heridos tres efectivos de la Policía Nacional (uno de ellos, de gravedad). "Nos gritaban: 'Por ahí van los perros. ¡Mátalos, mátalos!'", relató uno de los agentes. Este brutal ataque ejecutado por un grupo de narcos -aún sin detener- ha sido el caso más grave "desde los guardias a los que asesinaron con una narcolacha", tal como señaló este testigo de los hechos.

"Aquí se ha estado trabajando, se está trabajando y se va a seguir trabajando por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", afirmó Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno, días después de este tiroteo. "Vamos a continuar en el marco del Plan Especial Campo de Gibraltar, del que forma parte Sevilla, y con el que hemos podido aumentar los recursos humanos y materiales y también realizar una serie de actuaciones".

Ese es el objetivo de las autoridades para este 2026: seguir luchando sobre el terreno contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Con especial atención en el Guadalquivir, por supuesto, ese río que a lo largo del año pasado fue una de las principales entradas de droga en la Península. No hay tregua contra el narco.