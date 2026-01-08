Mueren dos personas en el incendio de una vivienda en Gran Canaria

Dos personas han fallecido este jueves 8 de enero como consecuencia de un incendio declarado en una vivienda situada en el barranco de Arucas, en el norte de Gran Canaria. El suceso se produjo a media tarde y generó una gran cantidad de humo, lo que alertó a numerosos vecinos y motivó la rápida activación de los recursos de emergencia.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 16:34 horas, cuando varias llamadas informaron de un incendio que afectaba a una construcción ubicada en una zona de difícil acceso del barranco y que estaba provocando una intensa humareda.

Ante la gravedad del aviso, el CECOES activó de inmediato los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia, movilizando a efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, al Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como a Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Los primeros en llegar al lugar fueron los bomberos, que se encontraron con un incendio ya desarrollado en el interior de la vivienda. Las labores de extinción se vieron condicionadas por la ubicación del inmueble, situado en el barranco, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad durante la intervención.

Extinción del incendio y hallazgo de las víctimas

Una vez controladas y extinguidas las llamas, los bomberos procedieron a realizar tareas de ventilación para disipar el humo acumulado en el interior de la vivienda. Fue durante estas labores cuando localizaron a dos personas sin vida en el interior del inmueble.

Ambas víctimas no habían sido identificadas en el momento de redactarse la nota oficial, según confirmó el Servicio de Urgencias Canario. El personal sanitario desplazado hasta el lugar solo pudo confirmar el fallecimiento, sin que fuera posible realizar maniobras de reanimación.

El SUC acudió con una ambulancia de soporte vital básico, cuyos profesionales permanecieron en la zona colaborando con el resto de los servicios de emergencia y prestando apoyo en el dispositivo activado.

Mientras se desarrollaban las labores de extinción y asistencia, Policía Local y Protección Civil colaboraron activamente en la gestión del entorno, asegurando el área y evitando el acceso de personas ajenas a la intervención.

La Guardia Civilse hizo cargo de las diligencias correspondientes, iniciando la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio. Será este cuerpo el encargado de determinar el origen del fuego y las causas exactas del suceso, una vez finalicen los informes técnicos y periciales.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre si la vivienda era utilizada de forma habitual o se encontraba en una situación precaria.