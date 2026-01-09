EXPLOSIÓN EN CARABANCHEL
Un "temblor" seguido de una "gran explosión" y momentos de pánico: así se ha vivido la explosión en Carabanchel
Los vecinos del edificio que ha explotado, dejando un muerto y tres heridos graves, cuentan su terrible experiencia
“Estábamos en casa, en el salón, mi pareja y yo, cuando de pronto escuchamos como un temblor y enseguida una gran explosión”, cuenta David, vecino del primero del edificio de Carabanchel donde una explosión de gas se ha llevado por delante medio tejado, dejando a una persona fallecida y tres heridos graves.
Al asomarse inicialmente por la ventana que da al jardín no vieron nada extraño, pero al mirar hacia la parte trasera del edificio descubrieron los escombros. “Los cascotes se quedaron a unos 20 o 50 centímetros de mi ventana”, relata con la voz entrecortada y el susto todavía en el cuerpo.
Ya en la calle, se encontraron con uno de los vecinos del piso superior pidiendo ayuda de forma desesperada. “Se escuchaba decir que él estaba bien, pero que le preocupaba su mujer”, afirma. “En mi portal somos vecinos de toda la vida y hay mucha gente mayor. El susto ha sido enorme”, añade David.
Gladys, del segundo D, traslada un testimonio parecido. Estaba sentada con sus hijos en el salón de su casa cuando se escuchó un terrible estruendo. “De repente escuchamos la explosión. Nos quedamos en shock y salimos corriendo, incluso descalzos”, explica. En el esterior, la escena era caótica: “Todo estaba lleno de vidrios. Miré hacia arriba y pensé que se habían caído los andamios”.
Según esta vecina, desde la calle se escuchaban gritos y personas llorando, mientras los residentes abandonaban el edificio apresuradamente. Poco después llegaron los servicios de emergencia y la policía. Las autoridades han ordenado desalojar el inmueble por riesgo estructural y han pedido a los vecinos que permanezcan fuera a la espera de indicaciones; mientras efectivos de SAMUR Social están atendiendo a los familiares y vecinos afectados por la explosión.
Según los primeros comentarios entre los vecinos, la explosión podría haberse producido en una vivienda del cuarto piso, donde esa misma mañana se estaban realizando trabajos relacionados con la calefacción individual o con una reforma en el piso. El edificio, construido en los años 70, había pasado recientemente la Inspección Técnica y se encontraba en pleno proceso de rehabilitación.
- Avisan de lluvias en Andalucía: la borrasca Goretti pone en alerta amarilla a dos provincias y llenará de nubes la región
- Una familia de Marchena se lleva la cesta de El Paisano: la entrega de la casa, dos coches y una autocaravana, entre otros premios, será este viernes
- El Ayuntamiento derriba la gasolinera de Alcosa con un fuerte despliegue policial tras las últimas protestas
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 8 de enero de 2026
- Antifraude da por terminada su investigación sobre el contrato de José Manuel Soto para el proyecto Caminos de El Rocío
- Aparece una construcción funeraria medieval con 40 tumbas en las obras del metro en la Macarena
- Un año decisivo para las líneas 2 y 3 del metro: Sevilla Este, Triana, Bellavista o Dos Hermanas conocerán sus trazados
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 8 de enero de 2026