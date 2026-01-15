Sucesos
La Guardia Civil de Cádiz toma las Tres Mil, Torreblanca y Utrera en una macrooperación contra bandas de atracadores
La Policía Judicial de la Comandancia gaditana ha llevado a cabo un operativo este jueves a primera hora de la mañana contra clanes "dedicados al robo con violencia a joyeros y empresarios"
La Guardia Civil de Cádiz y la Policía Nacional han tomado este jueves las Tres Mil Viviendas, Torreblanca y Utrera en una actuación "destinada a luchar contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios", tal como ha subrayado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Según informan desde la Benemérita, la investigación la ha llevado a cabo la Policía Judicial de la Comandancia gaditana, que ha decidido desarrollar el operativo de registro y detenciones a primera hora de la mañana. Hasta el momento, no ha trascendido el número total de arrestos realizados.
"Podemos confirmar que se está desarrollando la operación Solucar Austral, una actuación conjunta de la Guardia Civil de Cádiz, de la Comandancia también de Sevilla y de la Policía Nacional, destinada a luchar contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios", ha informado Toscano. "En total se están practicando nueve entradas y registros domiciliarios en Sevilla capital, incluido el Polígono Sur, y también en alguna otra población de la provincia".
Esta operación, tal como ha señalado el subdelegado del Gobierno, "se encuentra abierta". Asimismo, y tal como detallaan desde el Instituto Armado, esta actuación centrada en supuestos delitos contra el patrimonio está "bajo secreto de sumario".
- El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
- Urbanismo autoriza la apertura del quiosco-bar del Muelle Camaronero junto al río un año después
- Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año
- El mercado inmobiliario de Sevilla, la 'excepción' nacional: las viviendas en construcción duplican a los nuevos hogares
- Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
- Alba, una de las jóvenes andaluzas que logró pedir el bono de alquiler: 'En 20 segundos ya había 2.500 personas en la cola
- Sanidad rechaza un nuevo barrio con 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla: 'No se descartan efectos crónicos en la salud
- Un juzgado abre una investigación a la gerente del SAS por los contratos sanitarios firmados en Córdoba entre 2020 y 2021