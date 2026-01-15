La Guardia Civil de Cádiz toma las Tres Mil, Torreblanca y Utrera en una macrooperación contra bandas de atracadores

La Guardia Civil de Cádiz y la Policía Nacional han tomado este jueves las Tres Mil Viviendas, Torreblanca y Utrera en una actuación "destinada a luchar contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios", tal como ha subrayado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Según informan desde la Benemérita, la investigación la ha llevado a cabo la Policía Judicial de la Comandancia gaditana, que ha decidido desarrollar el operativo de registro y detenciones a primera hora de la mañana. Hasta el momento, no ha trascendido el número total de arrestos realizados.

"Podemos confirmar que se está desarrollando la operación Solucar Austral, una actuación conjunta de la Guardia Civil de Cádiz, de la Comandancia también de Sevilla y de la Policía Nacional, destinada a luchar contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios", ha informado Toscano. "En total se están practicando nueve entradas y registros domiciliarios en Sevilla capital, incluido el Polígono Sur, y también en alguna otra población de la provincia".

Esta operación, tal como ha señalado el subdelegado del Gobierno, "se encuentra abierta". Asimismo, y tal como detallaan desde el Instituto Armado, esta actuación centrada en supuestos delitos contra el patrimonio está "bajo secreto de sumario".