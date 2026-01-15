La Unión Federal de Policía critica la entrega de medallas a mandos por la Cumbre de la ONU: "Afecta a la credibilidad"

La Unión Federal de Policía (UFP) en Sevilla ha expresado su malestar por la forma en que se han concedido determinadas condecoraciones extraordinarias vinculadas al dispositivo policial desplegado en la Cumbre de la ONU celebrada en la capital hispalense el pasado mes de junio. El secretario provincial del sindicato, Víctor Sepúlveda, ha señalado que "las condecoraciones policiales deberían ser el reflejo más nítido del mérito, el esfuerzo y la entrega profesional. Su sentido último no es otro que reconocer, con justicia y equidad, a quienes contribuyen de manera decisiva a la seguridad pública". Sin embargo, ha advertido que se reparten "sin criterios claros, con escasa transparencia y con una evidente inclinación jerárquica, se corre el riesgo de vaciar de contenido aquello que se pretende ensalzar".

Desde la UFP han subrayado que el malestar generado en las últimas semanas no cuestiona el reconocimiento en sí, sino el modo en que este se ha materializado. La problemática Sepúlveda surge a raíz de la "percepción ampliamente compartida de que el reparto no ha respondido de manera equilibrada al trabajo real desempeñado sobre el terreno, incorporando a determinados mandos cuya implicación directa en la planificación y ejecución del dispositivo resulta, cuando menos, discutida".

El sindicato policial considera especialmente grave que, durante las reuniones informativas mantenidas con las organizaciones sindicales, no se facilitara información completa sobre las propuestas de condecoración. "Posteriormente, aparecieron nuevos reconocimientos que no fueron comunicados ni sometidos a contraste. Este modo de proceder no solo genera desconfianza, sino que limita de facto la función sindical, impidiendo cualquier valoración o alegación en tiempo y forma", denuncia el representante de la de la UFP.

Sepúlveda ha recordado que el éxito del dispositivo de seguridad recayó en el esfuerzo colectivo de numerosas unidades policiales. "Los grandes dispositivos no se sostienen desde estructuras jerárquicas aisladas, sino gracias al trabajo coordinado de unidades completas y especializadas". En este sentido, Sepúlveda quiso destacar "el papel de Seguridad Ciudadana, Información, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Policía Científica y servicios de apoyo", que llevaron a cabo "jornadas prolongadas, presión operativa extrema y condiciones climáticas adversas".

En este contexto, la UFP considera que concentrar los reconocimientos en determinados niveles de mando "envía un mensaje profundamente desalentador a la plantilla", más aún cuando existen indicios de que algunas medallas han recaído en personas cuya "participación efectiva" en el dispositivo "no fue determinante ni visible sobre el terreno".

"Las medallas no son un elemento decorativo", insiste Sepúlveda. "Tienen consecuencias profesionales, económicas y simbólicas. Representan el relato institucional de quién merece ser reconocido". Para el sindicato, el criterio parece responder más al rango que al sacrificio y cuando esto ocurre, Sepúlveda piensa que "el sistema se resiente y la motivación se erosiona".

El secretario provincial de la UFP en Sevilla ha querido dejar claro que el sindicato no busca confrontación, sino justicia interna: "No reclamamos enfrentamientos ni privilegios. Reclamamos transparencia, objetividad y respeto al trabajo real. El mérito policial no puede convertirse en un instrumento jerárquico ni en un reconocimiento selectivo desconectado de la realidad operativa".

"La fortaleza de la Policía Nacional se construye desde la justicia interna, el reconocimiento equitativo y la dignidad profesional de todos sus miembros. Cuando el mérito se reconoce con honestidad, fortalece a la institución; cuando se distorsiona, la debilita", finalizó Sepúlveda.