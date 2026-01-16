Investigación
Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Zamora
La supuesta víctima presentaba heridas superficiales visibles y estado de nerviosismo y fue trasladada en ambulancia para su asistencia sanitaria
Eva Ponte
El Ayuntamiento de Benavente informa de la intervención de la Policía Local por un "grave incidente en una vivienda". El suceso ha tenido lugar este jueves, sobre las 16:40 horas, en que la Policía Local recibió un aviso a través del servicio de emergencias 112 en el que se alertaba de que "una persona habría sido arrojada por la ventana desde un tercer piso en el barrio de San Isidro".
Explica el Ayuntamiento que "de inmediato", se desplazaron al lugar indicado dos patrullas de la Policía Local, en coordinación con la Guardia Civil, y se encontró a la supuesta víctima, una mujer, en una calle adyacente al inmueble en el que ocurrieron los hechos, con heridas superficiales visibles y en evidente estado de nerviosismo. La mujer fue asistida por los agentes hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Tras su traslado en ambulancia a un centro sanitario, las patrullas regresaron al inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos, identificando a varias personas relacionadas con lo sucedido.
"Ante la gravedad de los hechos y las manifestaciones contradictorias recabadas", los implicados fueron detenidos quedando la investigación abierta para determinar la posible concurrencia de varios delitos.
- Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
- El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
- El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
- Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año
- El Ministerio ofrece a Almonte construir un nuevo Paseo Marítimo en Matalascañas más alejado de la costa
- Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 15 de enero de 2026
- Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos