Investigación de los Mossos
Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)
Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación tras conocer el relato de la mujer
Eduard Font Badia
Los Mossos d'Esquadra están investigando una denuncia por una supuesta agresión sexual de un grupo de hombres a una mujer en la madrugada del día 9 al 10 de enero en Navàs (Barcelona). La policía ha interrogado a los presuntos implicados y mantiene el caso abierto con el objetivo de recabar el mayor volumen de información posible.
El relato de la mujer ha sido el desencadenante de las diligencias. Según ella, sufrió una agresión de carácter sexual en esta población de la comarca del Bages,a 25 kilómetros de Manresa (Barcelona). Al conocer la identidad de los hombres, los Mossos quisieron escuchar su versión de los hechos. Aunque la investigación sigue su curso, no consta que se haya practicado ninguna detención.
Los agentes están actuando con la máxima prudencia y aplicando todas las garantías para respetar los derechos de las personas que presuntamente vivieron este episodio. Como es habitual en estas situaciones, los Mossos recopilarán todas las pruebas posibles para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
- El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
- Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
- El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
- Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año
- El Ministerio ofrece a Almonte construir un nuevo Paseo Marítimo en Matalascañas más alejado de la costa
- Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 15 de enero de 2026