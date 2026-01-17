Sucesos
Evacuado un hombre de 73 años tras incendiarse un coche de madrugada en Utrera
El fuego se originó en un vehículo estacionado en la calle Olmos y el humo afectó a una vivienda cercana
Un hombre de 73 años ha tenido que ser evacuado al Hospital de Utrera (Sevilla) tras declararse un incendio en un coche durante la madrugada de este sábado en la calle Olmos de la localidad, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El suceso se produjo sobre las 3.15 horas, cuando un ciudadano alertó al teléfono 112 de que un vehículo estacionado estaba ardiendo y de que el humo estaba afectando a una vivienda cercana.
Ante esta situación, la sala coordinadora activó a Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que se desplazaron hasta el lugar para sofocar el incendio y atender a los posibles afectados.
Según han confirmado los servicios de emergencia, el incendio provocó daños en dos vehículos y en la puerta de una vivienda próxima. El hombre afectado fue evacuado de forma preventiva al centro hospitalario, sin que por el momento haya trascendido la gravedad de su estado.
Las causas del incendio están siendo investigadas.
