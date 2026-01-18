Una avería eléctrica deja sin luz a varias casas del Arenal durante la madrugada

Una incidencia eléctrica provocó un corte en el suministro eléctrico en varias casas durante la madrugada de este sábado.

La avería ocurrió en un registro situado en la acera, a la altura del número 24 de la calle Arfe, en pleno barrio del Arenal, afectando a varios inmuebles de la zona, según informan Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un equipo de Bomberos de Sevilla y los técnicos para evaluar la avería y comenzar los trabajos necesarios para restablecer el servicio. La actuación obligó a realizar obras de urgencia con el fin de solventar la incidencia durante la noche.

El tráfico estuvo cortado durante varias horas

Como consecuencia de estos trabajos, fue necesario establecer desvíos provisionales de tráfico en la calle Arfe para facilitar la intervención de los operarios y garantizar la seguridad en la zona, según precisa el Consistorio.

Horas después, desde la Administración local se confirmó que el tráfico ha quedado normalizado una vez finalizados los trabajos más urgentes, mientras continúan las actuaciones técnicas necesarias para resolver por completo la avería y restablecer el suministro eléctrico con normalidad en los inmuebles afectados.