En Directo
Minuto a minuto
DIRECTO | Al menos siete muertos y 25 heridos graves por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)
Un tren Iriyo se ha salido del carril y ha caído en la vía donde circulaba un Alvia que viajaba en sentido contrario | La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento, ha informado Renfe
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos siete víctimas mortales y 25 heridos graves, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta nuevo aviso
La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), ha informado Renfe.
Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados.
Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad, ha informado Renfe
Feijóo conversa con Juanma Moreno y manda un mensaje de ánimo a los afectados
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que ha conversado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras al accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) y ha trasladado un mensaje de ánimo a los afectados.
"Acabo de hablar con Juanma Moreno para transmitirle nuestra solidaridad tras el accidente de tren en Córdoba", ha afirmado Feijóo.
Sánchez dice que el Gobierno trabaja con otras autoridades en el auxilio de pasajeros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba).
"El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha afirmado Sánchez a través de X en un mensaje en el que ha asegurado que está "muy pendiente" del accidente.
Activada la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía
La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos cinco muertes, decenas de heridos y un número no precisado de atrapados.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en su perfil de X de la activación de este plan, que afecta a Córdoba, cuyo Ayuntamiento ha constituido la Mesa de Emergencia.
