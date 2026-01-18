DIRECTO | Al menos siete muertos y 25 heridos graves por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta nuevo aviso

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), ha informado Renfe.

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados.

Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad, ha informado Renfe