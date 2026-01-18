Muere una persona invidente tras caer por un puente colgante en el barranco de las Buitreras, en Gaucín

Una persona invidente ha fallecido este sábado, 17 de enero, tras precipitarse por el puente colgante que cruza el río Guadairo a su paso por el barranco de las Buitreras, en el término municipal de Gaucín (Málaga), según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Álora, después de que se alertara de la caída de una persona en esta zona de difícil acceso, situada en un entorno natural muy frecuentado por senderistas.

Según han indicado fuentes de la Guardia Civil de Málaga, la víctima, una persona invidente que se encontraba acompañada en el momento del accidente, se precipitó desde el puente colgante sin que sus compañeros pudieran sujetarla para evitar la caída.

El cuerpo fue localizado varios metros río abajo, arrastrado por el fuerte caudal del río Guadairo, que atraviesa el cañón de las Buitreras. Los servicios de rescate procedieron a su recuperación y se han abierto las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.