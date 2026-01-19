El silencio invade Santa Justa tras el accidente de trenes de Adamuz: escasa afluencia de pasajeros y autobuses

La estación de Santa Justa ha amanecido este lunes casi en silencio. Todas las conexiones con Madrid permanecen suspendidas, así como media distancia con Córdoba, Granada y Málaga. Y sólo hay salidas de Cercanías y algunas conexiones de media distancia tras el grave accidente de Adamuz que ha dejado ya al menos 39 víctimas mortales y más de 150 heridos.

Las instalaciones permanecieron abiertas durante toda la noche para aquellas personas afectadas por la suspensión del servicio o para familiares o allegados de las víctimas que necesitaran información o atención. El Ayuntamiento de Sevilla llegó a desplazar a Santa Justa a su equipo de serenos con el objetivo de servir de apoyo a cualquier persona que lo requiriera. Sin embargo, apenas fue necesario.

A primeras hora de la mañana, la estación fue retomando actividad por la salida de Cercanías y de un Alvia con destino a Barceloana y, sobre todo, al ser utilizado como punto de encuentro de grupos que habían contratado servicios de autobuses como alternativa a la suspensión de los trenes.

Según algunos testimonios recabados por EFE en Santa Justa, sobre las 9:15 horas han llegado varios autobuses procedentes de Madrid, desde donde salieron a las 2 o 3 de la madrugada con las personas que iban a bordo de los trenes que tuvieron que regresar a Madrid tras el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) y otras que sus trenes no llegaron a salir.

Los autobuses iban también a otras provincias como Córdoba, Málaga y desde la capital hispalense han continuado a Cádiz y a Huelva.

Este lunes, unos 25 escolares del Liceo francés de Sevilla se han reunido en Santa Justa desde donde salía un autobús que habían contratado para que les llevara a Zaragoza, donde tenían previsto llegar en AVE y desde allí ir a Francia a un viaje de estudios, ha indicado a EFE uno de los padres.

El autobús se ha completado con otra veintena de jóvenes estudiantes de un instituto de Sevilla, que también tenían planificado un viaje este lunes en AVE desde Sevilla a Zaragoza.

Reclamaciones y cancelaciones

Las únicas colas que se podían ver en la estación ferroviaria eran en la oficina de información para presentar las reclamaciones y también en los puestos de venta para las devoluciones o canjes de billetes.

Otros pasajeros afectados por las cancelaciones optaron por contratar servicios de transporte como Bla, Bla Car con un coste aproximado de unos 400 euros desde Sevilla a Madrid y en algunos casos han compartido el transporte entre varias personas.