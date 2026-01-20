Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente tren CórdobaFamilia Punta Umbría fallecidosEmbarazada accidenteOpositores HuelvaConfusión Miriam AlbaricoViajero de Huelva del tren accidentadoBetis-Atlético en Copa del ReyLaura GallegoLluvias Andalucía
Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en Almería

El seísmo ha tenido el epicentro en la localidad de Berja, que ha sido sentido por la población

EFE

Almería

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la noche de este lunes un terremoto de magnitud 2,7 con epicentro en la localidad almeriense de Berja, que ha sido sentido por la población.

Según los datos facilitados por el organismo estatal, el temblor se ha producido a las 22:00 horas y ha tenido su hipocentro en superficie, a cero kilómetros de profundidad.

El epicentro se ha localizado concretamente al noroeste del municipio virgitano, en el entorno del embalse de Benínar.

El IGN ha confirmado que el movimiento sísmico ha sido percibido por la ciudadanía, con una intensidad máxima de II, sin que el sistema automático haya reportado por el momento daños.

