Sucesos
La anciana asesinada en el incendio de la Macarena pidió a la Universidad de Sevilla que cambiaran a la estudiante detenida
La familia de la víctima, de 84 años, aclara que la convivencia con la joven arrestada "no estaba siendo la esperada", por lo que solicitaron a la US el traslado de la joven "una semana antes de los hechos"
Ana María murió unas horas después de que saliera ardiendo su piso, situado en la calle León X. Aquel incendio en plena madrugada del 14 de enero fue intencionado, según la Policía Nacional, que ha detenido como presunta culpable a una joven estudiante con la que vivía la víctima. Ambas formaban parte de un programa de la Universidad de Sevilla (US) en el que personas mayores conviven con jóvenes. Aunque a Ana María, de 84 años, no le convencía la nueva compañera: según su familia, pidió a la US que trasladaran de residencia a la ahora arrestada una semana antes del homicidio.
"Nuestra familiar ya tuvo anteriormente a otra estudiante de este mismo programa durante el curso 2024-2025, con la cual mantuvo una excelente relación", detallan desde la familia de la víctima. "Para el 2025-2026 la Universidad asignó a una nueva estudiante, con la que inicialmente el trato fue correcto. Sin embargo, durante las últimas semanas nuestra familiar nos indicó que la convivencia con esta persona no estaba siendo la esperada y que prefería que se cambiase a la estudiante de residencia". Desde la US no han respondido a las preguntas de este medio.
"Esta circunstancia fue comunicada tanto a la Universidad como a la propia estudiante durante la semana anterior a los hechos. Desde entonces, la Universidad estaba buscando nueva residencia para ella, mientras tanto, continuaba residiendo temporalmente en el domicilio de nuestra familiar", aclaran a El Correo de Andalucía. El cambio, finalmente, no se llegó a producir: Ana María murió en un incendio supuestamente provocado por la joven detenida, que residía en esta vivienda "de manera gratuita".
"Sobre a la 01:00 del 14 de enero nos avisaron de un fuego en su domicilio, al que acudimos de inmediato. Desgraciadamente, nuestra familiar falleció esa misma tarde debido a los daños sufridos", señalan a este periódico. "La investigación policial nos confirmó posteriormente que, efectivamente, el incendio había sido claramente intencionado", subrayan desde la familia, que agradece a los servicios de emergencia y al Cuerpo Nacional de Policía "la profesionalidad y el trato humano recibidos en todo momento".
Víctima y autora, usuarias de un programa de la US
Desde La Universidad de Sevilla lamentaron este miércoles "el fallecimiento de una usuaria del programa de Convivencia de Estudiantes Universitarios con Personas Mayores a causa de un trágico incendio ocurrido en su domicilio". "Es un programa social que goza de una espléndida aceptación entre sus beneficiarios. Durante los últimos 34 años, más de 1.100 personas han participado en él", subrayaron a través de un comunicado.
"El programa es un servicio de ayuda mutua que consiste en obtener, por parte del estudiante, alojamiento gratuito en el domicilio de las personas mayores, con diversidad funcional o familias monoparentales, a cambio de compañía, ayudas en pequeñas tareas de la casa, ir a la compra...", aclararon desde esta institución. "La convivencia establece sus propias normas que quedan recogidas en un acuerdo, donde además se establece que las actividades a desarrollar por el estudiante se realizarán de forma que no entorpezcan sus obligaciones académicas".
