En Santa Colomba de Somoza
Detenido un octogenario por matar a su compañero de habitación en una residencia de León
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando
EFE
La Guardia Civil ha detenido a un octogenario acusado de matar a su compañero de habitación, de 88 años, en la residencia de mayores Las Encinas de la localidad leonesa de Santa Colomba de Somoza.
La Subdelegación del Gobierno de León ha informado de que los hechos se registraron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando. Tras el aviso del suceso por parte de los trabajadores de la residencia, la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio.
Los agentes de la Guardia Civil han trasladado las pruebas y los testimonios recogidos al juzgado de guardia de Astorga (León). Por orden judicial, el octogenario ha sido ingresado en un centro en León acorde a sus circunstancias personales de salud, han informado las mismas fuentes.
El trágico suceso ha conmocionado a los vecinos de la pequeña localidad de la comarca de Somoza, según han indicado fuentes cercanas a la residencia de ancianos donde se han producido los hechos. Ambos ancianos llevaban ya un tiempo ingresados en este centro asistencial de Santa Colomba de Somoza, localidad de unos 400 habitantes, sin que se tuviera constancia de problemas de convivencia.
- El Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo
- Los embalses que abastecen a Sevilla alcanzan una cifra que supera la media de los últimos diez años
- Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz
- El centro de Sevilla estrena nueva calle: Santa Ángela de la Cruz reabre peatonalizada y con plataforma única
- Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
- Última hora de Aemet: cuatro provincias andaluzas en alerta este miércoles por la nueva borrasca atlántica
- Fernando, el joven maquinista fallecido en el choque del tren de Rodalies en Gelida: 'Carismático', socio del Sevilla FC y hermano de la Macarena
- El emotivo reencuentro de Julio Rodríguez con los padres de uno de los rescatados en el accidente de trenes de Córdoba: “Habéis caído del cielo para salvar a mi hijo”