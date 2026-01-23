Investigación abierta
Detenido el sospechoso de matar a una mujer en un local ocupado de Barcelona
Los Mossos creen que el crimen fue por un ajuste de cuentas relacionado con una deuda pendiente
Germán González
Menos de 24 horas después de la muerte a puñaladas a una mujer en un local ocupado en el centro de L'Hospitalet de Llobregat, los Mossos d'Esquadra han detenido al principal sospechoso de este crimen en Barcelona. El agresor, de 22 años, estaba plenamente identificado ya que varios testigos lo vieron discutir con la mujer y con la pareja de ella hace semanas, así como amenazarlos de muerte por una presunta deuda pendiente, según fuentes policiales. Los Mossos creen que el crimen fue por un ajuste de cuentas relacionado con una deuda pendiente
Por eso, los Mossos lo buscaban desde poco después de cometer el crimen, ya que tiene numerosos antecedentes. Lo han localizado este viernes sobre las 18 horas escondido en casa de unos conocidos en Barcelona. La víctima sufrió varias heridas por arma blanca y cuando llegó la policía ya había fallecido.
El crimen tuvo lugar sobre las siete de la tarde en este local ocupado de la calle Santa Anna de L'Hospitalet desde 2023 y que generaba numerosas molestias entre los vecinos, ya que era refugio de multirreincidentes y funcionaba como bar encubierto hasta altas horas de la madrugada.
Precisamente, el Ayuntamiento de L'Hospitalet tiene abierto un expediente de disciplina urbanística y durante los últimos años ha hecho presión policial identificando a las personas que entran y salen. La investigación del crimen está bajo secreto de sumario.
- La borrasca Ingrid pone en alerta a cuatro provincias andaluzas este viernes por lluvia, nieve, oleaje y viento
- El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia
- Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz
- Los embalses que abastecen a Sevilla alcanzan una cifra que supera la media de los últimos diez años
- Así serán las normas en El Rocío con la llegada de cuatro hermandades, tres de Sevilla, este fin de semana
- El Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo
- La Junta de Andalucía convoca 7.191 plazas para el traslado de profesores entre las críticas de los sindicatos
- La construcción del nuevo Benito Villamarín arrancará con fuerza en junio: estos son los plazos oficiales del Betis