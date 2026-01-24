Violencia machista
Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor
La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía 34 años y era madre de tres hijos
Laura Rubio
Málaga
Una mujer de 34 años ha sido asesinada en Alhaurín el Grande (Málaga) y su expareja se ha entregado como autor de los hechos.
La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía tres hijos. Fue a las 11.40 de este sábado cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de una vecina. En la llamada, se alertaba de que se escuchaba a la víctima pidiendo ayuda.
Tras esto, el presunto autor de los hechos, que se trata de su expareja, se entregó a la Guardia Civil.
- La borrasca Ingrid pone en alerta a cuatro provincias andaluzas este viernes por lluvia, nieve, oleaje y viento
- El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia
- ¿Puede nevar este fin de semana en Sevilla? Estos son los pueblos con mayor posibilidades, según la Aemet
- Así serán las normas en El Rocío con la llegada de cuatro hermandades, tres de Sevilla, este fin de semana
- La Junta de Andalucía convoca 7.191 plazas para el traslado de profesores entre las críticas de los sindicatos
- El convenio para el personal laboral de la Junta de Andalucía se aprobará antes de verano: la subida salarial será similar a los funcionarios
- Las lluvias llenan los embalses de Emasesa: superan el 90% para garantizar el agua a Sevilla y el área metropolitana
- Manu Fajardo marca el camino del Betis en el mercado invernal: 'No estamos en disposición de firmar sin salidas previas