Buscan a una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
El varón está grave pero fuera de peligro, al no haber alcanzado el arma ninguna vena o arteria vital
R. D. A.
Una mujer ha estado cerca de acabar con la vida de un hombre con el que residía en la localidad castellonense de Sant Joan de Moró este lunes. Según ha podido confirmar Mediterráneo de fuentes oficiales, el varón presuntamente ha recibido una puñalada en el cuello de parte de su agresora. Las autoridades buscan ahora a la mujer que supuestamente apuñaló a este varón, que se encuentra fugada.
A pesar de haber sido atacado en una zona tan frágil del cuerpo, el hombre se encuentra grave pero fuera de peligro, según lo que explicaron dichas fuentes. Al parecer, la puñalada recibida fue en una zona en la que no se encuentran arterias o venas vitales. Una gran suerte para él, porque tanto la yugular como la carótida ocupan lugares prominentes del cuello.
En cuanto los sanitarios han recibido la alerta, una ambulancia ha acudido al lugar y ha asistido al herido, que estaba sangrando. Lo han econtrado en una vivienda de la calle Juan Sebastián Elcano del municipio y lo han trasladado rápidamente para ser ingresado en el Hospital General de Castelló.
Tanto la atacante como la víctima son jóvenes que residían de alquiler en este pueblo de la Plana Alta desde hacía poco tiempo. Ambos son de nacionalidad española, pero sin embargo no son naturales de Sant Joan de Moró. Un extremo aún no confirmado es si los dos eran pareja sentimental.
Identificada
Este rotativo también ha podido conocer que la mujer ya estaba identificada por la Guardia Civil de Almassora a causa de actuaciones ocurridas en el pasado.
Ahora, esta mujer podría enfrentarse a un presunto cargo de intento de homicidio, si bien se desconocen aún las causas del apuñalamiento y todas las hipótesis están abiertas en la investigación. Por el momento, siguen buscándola para así interrogarla, sin perjuicio de que luego la investigación avance por otros caminos.
Condena municipal
El alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, afirmó en declaraciones a este diario que condena «cualquier tipo de violencia», después de conocer los hechos que alteraron la paz de esta pequeña localidad de poco más de 3.500 habitantes.
