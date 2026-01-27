Investigación
Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija
El hombre se encontraba en el sistema de Viogen y ahora está en el hospital al resultar herido
Araceli R. Arjona
Un hombre ha sido detenido en Córdoba tras asesinar presuntamente a su hija en el barrio de Ciudad Jardín, en entorno de la estación de Renfe, según ha adelantado COPE y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional. La calle en la que se ha producido el suceso es Villa de Rota.
Dichas fuentes han informado de que el presunto asesinato tuvo lugar la noche del lunes en torno a las 22 horas y actualmente están abiertas todas las líneas de investigación, si bien "se descarta que haya sido por violencia de género". Tanto el padre como la hija son mayores de edad. El padre que estaba en el sistema Viogen del Gobierno, se encuentra hospitalizado ya que resultó herido, si bien la Policía Nacional no ha confirmado que hubiera intento de suicidio.
Fuentes de Emergencias 112 han indicado que recibieron el primer aviso a las 21.45 horas por una persona que alertaba de la presencia de un hombre con una herida autoinflingida con arma blanca en el abdomen, lo que requirió intervención de sanitarios y posterior traslado a centro hospitalario. El suceso tuvo lugar en la calle Villa de Rota. También indicaban que había una mujer herida de 30 años, que fue evacuada a Urgencias y que resultó ser su hija, finalmente fallecida.
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- Peque explica el giro táctico del Sevilla de Almeyda: 'Si no es por un lado, nos dan soluciones por otro
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- 10 toneladas de cocaína, más de 100 detenidos y compras millonarias de silencio: cae uno de los mayores clanes de la logística del narco en Andalucía
- El juez archiva la causa contra los tres últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 26 de enero de 2026
- Méndez Núñez, el tranvibús o Plaza Nueva: obras a contrarreloj en el centro de Sevilla para llegar a Semana Santa
- Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte