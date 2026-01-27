Investigación
Gritos y mucha tensión al pasar el vehículo con el detenido por delante de la casa del niño asesinado en Valencia
La vivienda se encuentra muy cerca del juzgado, al que la Guardia Civil ha trasladado esta mañana al hombre que se confesó autor de la muerte
Saray Fajardo
El traslado al juzgado del vecino de Sueca (Valencia) detenido tras haber confesado a la Guardia Civil ser el autor de la muerte de Álex, el niño de trece años que falleció el sábado tras recibir media docena de cuchilladas, ha provocado una terrible coincidencia ya que, de camino al juzgado, el furgón policia ha pasado justo por delante del domicilio familiar de la víctima, donde se habían reunido tíos del niño y otros parientes para arropar a los padres, lo que ha provocado momentos de gran tensión, con gritos de asesino, insultos y crisis nerviosas de algunos presentes.
La Guardia Civil ha tenido que frenar a algunos de los presentes en su intento de golpear el furgón. El juzgado al que las fuerzas de seguridad trasladaban al detenido se encuentra a escasos metros de la vivienda. El furgón policial ha entrado por el garaje del juzgado.
La tensión ha llegado a tal extremo que la madre de Álex ha tenido que ser atendida por un equipo médico que se ha desplazado hasta la vivienda con una ambulancia.
Una hermana de la madre de Àlex relataba compungida que vino de madrugada desde Madrid el domingo después de recibir la trágica noticia. “Lo que ha hecho no tiene perdón de Dios. Tenía toda la vida por delante. Era un niño bueno y cariñoso, toda la gente le quería y no nos explicamos lo que ha pasado”.
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- Peque explica el giro táctico del Sevilla de Almeyda: 'Si no es por un lado, nos dan soluciones por otro
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- 10 toneladas de cocaína, más de 100 detenidos y compras millonarias de silencio: cae uno de los mayores clanes de la logística del narco en Andalucía
- El juez archiva la causa contra los tres últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 26 de enero de 2026
- Méndez Núñez, el tranvibús o Plaza Nueva: obras a contrarreloj en el centro de Sevilla para llegar a Semana Santa
- Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte