VÍDEO | La Policía Nacional ha detenido en Málaga a los presuntos autores del tiroteo de Isla Mayor

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a los presuntos autores del tiroteo de Isla Mayor / POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido este martes a 10 personas por el tiroteo ocurrido en Isla Mayor del pasado mes de noviembre. Entre los arrestados están "los presuntos autores de los disparos a los agentes, que han sido capturados "en Mijas y Marbella", según han detallado desde el Cuerpo. En el operativo, en el que han participado más de 250 efectivos, se han intervenido además cuatro armas cortas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros. Más información

