Caen El Pajarito y El Moreno, los dos detenidos por el tiroteo con fusiles a policías en Isla Mayor

Más de dos meses después del tiroteo a cinco agentes en Isla Mayor, la Policía Nacional ha detenido a los presuntos culpables. Son el Pajarito y el Moreno, "identificados como los autores del violento ataque con armas de guerra" que dejó a tres efectivos heridos -uno de ellos, de gravedad-, tal como informan desde el Cuerpo. Sus capturas se han producido lejos de donde se cometieron los hechos, concretamente "en Mijas y Marbella".

"Ambos tiradores son conocidos delincuentes que se dedican a facilitar sus servicios a diversas organizaciones criminales", subrayan fuentes oficiales. "Todo ello a cambio de cierta cantidad de droga de los alijos, o de cantidades importantes de dinero en efectivo que suelen llegar hasta los 50.000 euros por cada trabajo".

"Estos dos sujetos de nacionalidad española residían en Mijas y Marbella con sus respectivas familias, sin desarrollar actividad laboral alguna", explican desde el Cuerpo. "Uno de ellos, el Moreno, vivía en una urbanización de Marbella de forma ilegal (tanto él como parte de su familia habían ocupado ya tres viviendas). En el registro de su domicilio, los agentes localizaron 70 kilos de cocaína, dos armas cortas de fuego municionadas, un visor nocturno, telefonía satélite y un dron".

10 detenidos, toneladas de hachís y armas

Pero no han sido los únicos detenidos en la macrooperación ejecutada este martes: en total se han efectuado 10 arrestos y se han realizado 13 registros domiciliarios en las provincias de Sevilla y Málaga. Entre ellos, los presuntos autores del tiroteo contra los policías, ocurrido en una zona rural de Isla Mayor el pasado 8 de noviembre.

Asimismo, fruto de la investigación "se han incautado 4.500 kilogramos de hachís, cerca de 70 kilogramos de cocaína, diversas armas de fuego y ocho vehículos todoterreno sustraídos", detallan desde la Policía Nacional. Un importante resultado en el marco de la operación Vaper, en cuya fase de explotación han participado más de 250 efectivos.